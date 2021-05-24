Європейський виш вимагає звільнити затриману у Мінську разом з засновником Nexta студентку

Деталі

“Ми протестуємо проти несправедливого затримання члена спільноти ЄГУ Софії Сапєги, — йдеться в заяві, розміщеній в понеділок на сайті вишу. — Спільнота ЄГУ категорично засуджує безкарність влади Білорусі і вимагає дотримання міжнародних зобов’язань Білорусі, а також дотримання прав і свобод громадян, зафіксованих в конституції”.

Як повідомляє виш, в результаті проведення владою Білорусі спецоперації по посадці в Мінську в неділю пасажирського літака компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни — Вільнюс, студентка ЄГУ була затримана співробітниками управління Слідчого комітету по місту Мінську під надуманим і необґрунтованим приводом. “ЄГУ звертається до міжнародних партнерів, донорів та правозахисного товариства для того, щоб сприяти негайному звільненню Сапєги”, — заявив виш.

Контекст

Студентка поверталася до Вільнюса зі своїм хлопцем — Романом Протасєвічем — з відпустки. Протасєвіч розшукувався білоруською владою. Деякий час опозиціонер живе в Литві по виданій йому національній візі. Після вимушеного приземлення в Мінську Протасєвіч був затриманий і залишився в Білорусі. Разом з ним затримали і Сапєгу.

Європейський гуманітарний університет — вища приватна школа, заснована в Мінську в 1992 році, діяльність якої через декілька років була припинена білоруською владою. З 2004 року вуз відновив роботу у Вільнюсі.