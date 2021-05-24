Европейский вуз требует освободить задержанную в Минске вместе с основателем Nexta студентку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), действующий в Литве, потребовал освободить студентку вуза россиянку Софию Сапегу, которая была задержана накануне в Минске вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, пишет УНН.
Детали
“Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапеги, — говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте вуза. — Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в конституции”.
Как сообщает вуз, в результате проведения властями Беларуси спецоперации по посадке в Минске в воскресенье пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, студентка ЕГУ была задержана сотрудниками управления Следственного комитета по городу Минску под надуманным и необоснованным предлогом. “ЕГУ обращается к международным партнерам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению Сапеги”, — заявил вуз.
Контекст
Студентка возвращалась в Вильнюс со своим молодым человеком — Романом Протасевичем — из отпуска. Протасевич разыскивался белорусскими властями. Некоторое время оппозиционер живет в Литве по выданной ему национальной визе. После вынужденного приземления в Минске Протасевич был задержан и остался в Беларуси. Вместе с ним задержали и Сапегу.
Европейский гуманитарный университет — высшая частная школа, учрежденная в Минске в 1992 году, деятельность которой через несколько лет была приостановлена белорусскими властями. С 2004 года вуз возобновил работу в Вильнюсе.