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Европейский вуз требует освободить задержанную в Минске вместе с основателем Nexta студентку

Киев • УНН

 • 14918 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), действующий в Литве, потребовал освободить студентку вуза россиянку Софию Сапегу, которая была задержана накануне в Минске вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, пишет УНН.

Европейский вуз требует освободить задержанную в Минске вместе с основателем Nexta студентку

Детали

“Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапеги, — говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте вуза. — Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в конституции”.

Как сообщает вуз, в результате проведения властями Беларуси спецоперации по посадке в Минске в воскресенье пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, студентка ЕГУ была задержана сотрудниками управления Следственного комитета по городу Минску под надуманным и необоснованным предлогом. “ЕГУ обращается к международным партнерам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению Сапеги”, — заявил вуз.

Контекст

Студентка возвращалась в Вильнюс со своим молодым человеком — Романом Протасевичем — из отпуска. Протасевич разыскивался белорусскими властями. Некоторое время оппозиционер живет в Литве по выданной ему национальной визе. После вынужденного приземления в Минске Протасевич был задержан и остался в Беларуси. Вместе с ним задержали и Сапегу.

Европейский гуманитарный университет — высшая частная школа, учрежденная в Минске в 1992 году, деятельность которой через несколько лет была приостановлена белорусскими властями. С 2004 года вуз возобновил работу в Вильнюсе. 

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