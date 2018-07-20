Глава нацрозвідки США стверджує, що дані про втручання РФ у вибори незаперечні

Ведуча задала питання, як Коутс поставився до заяви президента США Дональда Трампа, який за підсумками зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі не став прямо погоджуватися з висновками розвідки США з приводу РФ. “Очевидно, я бажав, щоб він виступив з іншою заявою”, — сказав на це Коутс.

“Це безперечно, що росіяни відповідальні за це”, — додав глава нацрозвідки, говорячи про вплив на вибори в США. За його версією, Москва намагається “внести хаос у виборчий процес” в Сполучених Штатах, і Вашингтон повинен вжити заходів з тим, щоб це не повторилося в ході проміжних виборів до Конгресу в листопаді цього року.

Як повідомляв УНН, Трампу в 2017 році представили дані від секретного джерела, близького до Путіна.