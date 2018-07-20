Глава нацрозвідки США стверджує, що дані про втручання РФ у вибори незаперечні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Росія робила спроби втручання в президентські вибори 2016 року в США, намагаючись посіяти в країні розкол, і свідчення, наявні у розвідслужб США на цей рахунок, незаперечні. З таким твердженням виступив у четвер директор національної розвідки США Деніел Коутс на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо), передає УНН.
Ведуча задала питання, як Коутс поставився до заяви президента США Дональда Трампа, який за підсумками зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі не став прямо погоджуватися з висновками розвідки США з приводу РФ. “Очевидно, я бажав, щоб він виступив з іншою заявою”, — сказав на це Коутс.
“Це безперечно, що росіяни відповідальні за це”, — додав глава нацрозвідки, говорячи про вплив на вибори в США. За його версією, Москва намагається “внести хаос у виборчий процес” в Сполучених Штатах, і Вашингтон повинен вжити заходів з тим, щоб це не повторилося в ході проміжних виборів до Конгресу в листопаді цього року.
Як повідомляв УНН, Трампу в 2017 році представили дані від секретного джерела, близького до Путіна.