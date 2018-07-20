Глава нацразведки США утверждает, что данные о вмешательстве РФ в выборы неоспоримые

Ведущая задала вопрос, как Коутс отнесся к заявлению президента США Дональда Трампа, который по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки не стал прямо соглашаться с выводами разведки США по поводу РФ. “Очевидно, я желал, чтобы он выступил с другим заявлением”, — сказал на это Коутс.

“Это неоспоримо, что русские ответственны за это”, — добавил глава нацразведки, говоря о влиянии на выборы в США. По его версии, Москва пытается “внести хаос в избирательный процесс” в Соединенных Штатах, и Вашингтон должен предпринять шаги с тем, чтобы это не повторилось в ходе промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года.

Как сообщал УНН, Трампу в 2017 году представили данные от секретного источника, близкого к Путину.