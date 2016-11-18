Глава Національної розвідки США пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив про свою відставку, виступаючи перед Конгресом США у Вашингтоні. 75-річний Клеппер був призначений на свою посаду президентом Бараком Обамою і займав її з 2010 року, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У вересні 2016 року Д.Клеппер застеріг від початку нової холодної війни між США і Росією, оскільки “численними агресивними діями” Москва прагне повернути собі статус “світової держави”. На його думку, така політика РФ може призвести до глобального протистояння двох країн.
29 липня Д.Клеппер заявляв, що чистки в турецькій армії, що проводяться після придушення спроби перевороту в Туреччині президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом, можуть призвести до послаблення боротьби з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”.
У лютому Д.Клеппер звинуватив КНДР у відновленні виробництва плутонію. За його словами, завдяки реактора в Йонбені північнокорейська сторона зможе отримати плутоній протягом декількох тижнів або місяців". Радіоактивний метал може бути використаний для створення ядерної зброї.
20 січня 2017 року адміністрація Б.Обами поступиться місцем адміністрації 45-го президента США Д.Трампа, який призначить нового главу Національної розвідки.