Глава Национальной разведки США ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил о своей отставке, выступая перед Конгрессом США в Вашингтоне. 75-летний Клэппер был назначен на свою должность президентом Бараком Обамой и занимал ее с 2010 года, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В сентябре 2016 года Д.Клеппер предостерег от начала новой холодной войны между США и Россией, поскольку "многочисленными агрессивными действиями" Москва стремится вернуть себе статус "мировой державы". По его мнению, такая политика РФ может привести к глобальному противостоянию двух стран.
29 июля Д.Клеппер заявлял, что чистки в турецкой армии, проводимые после подавления попытки переворота в Турции президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, могут привести к ослаблению борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".
В феврале Д.Клеппер обвинил КНДР в восстановлении производства плутония. По его словам, благодаря реактору в Йонбене северокорейская сторона сможет получить плутоний в течение нескольких недель или месяцев". Радиоактивный металл может быть использован для создания ядерного оружия.
20 января 2017 года администрация Б.Обамы уступит место администрации 45-го президента США Д.Трампа, который назначит нового главу Национальной разведки.