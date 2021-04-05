Глава МЗС Китаю заявив, що багаті країни створили дефіцит вакцин від COVID-19

Деталі

За словами глави відомства, в світі зміцнився “вакцинний націоналізм”. “Багаті країни, на які припадає 16% населення світу, придбали 60% вакцин у світі. Деякі розвинені країни замовили такі кількості, які перевищують їхнє власне населення в три-чотири рази”, — сказав він.

“У той же час це чітко контрастує з тим, що дуже багато країн, що розвиваються стикаються з серйозною нестачею вакцин, чимало держав зазнають труднощів навіть з тим, щоб отримати хоча б одну дозу”, — зазначив міністр. “Цей розрив в (темпах) вакцинації (між розвиненими і країнами, що розвиваються) в даний час стає прикрою і гідною жалю реальністю”, — додав Ван І.

Як зазначив він, Китай надав допомогу в забезпеченні вакцинами більше 80 країн і трьох міжнародних організацій, а також здійснив комерційні поставки таких препаратів в понад 40 держав світу. У той же час КНР веде співпрацю в розробці і створенні вакцин з 10 країнами і має намір створювати по всьому світу регіональні центри їхнього виробництва і розподілу.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китайській Народній Республіці 102 867 випадків захворювання, 4 851 людина загинула. Також за даними ВООЗ — у країні використано 114 690 000 доз вакцин від COVID-19.