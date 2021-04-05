Глава МИД Китая заявил, что богатые страны создали дефицит вакцин от COVID-19

Детали

По словам главы ведомства, в мире укрепился “вакцинный национализм”. “Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза”, — сказал он.

“В то же время это отчетливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьезной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу”, — отметил министр. “Этот разрыв в (темпах) вакцинации (между развитыми и развивающимися странами) в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью”, — добавил Ван И.

Как отметил он, Китай оказал помощь в обеспечении вакцинами более 80 стран и трех международных организаций, а также осуществил коммерческие поставки таких препаратов в более 40 государств мира. В то же время КНР ведет сотрудничество в разработке и создании вакцин с 10 странами и намерен создавать по всему миру региональные центры их производства и распределения.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Китайской Народной Республике 102 867 случаев заболевания, 4 851 человек погиб. Также по данным ВОЗ — в стране использовано 114 690 000 доз вакцин от COVID-19.