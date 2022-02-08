Глава МЗС Іспанії їде в Україну: програма візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено 8-9 лютого здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, передає УНН із посиланням на МЗС.
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Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка України та стримування РФ від подальшої агресії. Сторони також обговорять збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між Україною та Іспанією.
9 лютого о 10:20 Дмитро Кулеба та Хосе Альбарес проведуть спільну пресконференцію у форматі онлайн.
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Цього тижня федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 7-8 лютого здійснить другий візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Також до Києва прибули міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок.
Більше того - 8 лютого Україну відвідує з візитом президент Франції Еммануель Макрон.