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15 марта, 19:03 • 102905 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134673 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118698 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112570 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102225 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100178 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87644 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Глава МИД Испании едет в Украину: программа визита

Глава МИД Испании едет в Украину: программа визита

Киев • УНН

 • 14322 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно 8-9 февраля совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут поддержка Украины и сдерживание РФ от дальнейшей агрессии. Стороны также обсудят увеличение объемов торговли и инвестиций между Украиной и Испанией.

9 февраля в 10:20 Дмитрий Кулеба и Хосе Альбарес проведут совместную пресс-конференция в формате онлайн.

Добавим

На этой неделе федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7-8 февраля совершит второй визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Также в Киев прибыли министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчек.

Более того - 8 февраля Украину посещает с визитом президент Франции Эммануэль Макрон.

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