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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Не лише Бербок: Київ чекає на новий дипломатичний десант - спільний візит глав МЗС Чехії, Австрії та Словаччини

Не лише Бербок: Київ чекає на новий дипломатичний десант - спільний візит глав МЗС Чехії, Австрії та Словаччини

Київ • УНН

 • 16641 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок 7-8 лютого здійснять спільний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Як повідомили у МЗС, перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має на меті продемонструвати солідарність з нашою державою на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Дмитро Кулеба та його чеський, австрійський та словацький колеги проведуть переговори, ключовими темами яких стане подальша підтримка України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакету стримування РФ, зміцнення безпекової взаємодії, підтримка економічної та фінансової стабільності нашої держави.

Міністри Славковського формату також планують відвідати зону проведення Операції Об’єднаних сил, де ознайомляться із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

8 лютого об 11:55 год. Дмитро Кулеба, Ян Ліпавський, Александр Шалленберг та Іван Корчок проведуть спільну пресконференцію.

Раніше

Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 7-8 лютого здійснить другий візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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