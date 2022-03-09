Глава МЗС Британії очікує повного відключення Росії від SWIFT та енергетичної блокади Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Велика Британія прагне повністю відключити Росію від платіжної системи SWIFT, а також домагається зупинки використання російської нафти і газу в країнах "Групи семи" на тлі посилення санкцій у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Про це заявила в середу міністр закордонних справ Королівства Ліз Трасс, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми повинні подвоїти наші санкції. Це включає в себе повну заборону SWIFT і припинення G7 використання російської нафти і газу", — сказала Трасс на пресконференції у Вашингтоні в середу.
Раніше
ЄС закрив семи російським банкам доступ до SWIFT.
Перелік санкції проти РФ опублікували в Офіційному журналі ЄС 2 березня.
Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі також розглядають можливості відключити Білорусь від міжнародної банківської системи.