Глава МИД Британии ожидает полного отключения России от SWIFT и энергетической блокады Кремля

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"Мы должны удвоить наши санкции. Это включает в себя полный запрет SWIFT и прекращение G7 использования российской нефти и газа", — сказала Трасс на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.

Ранее

ЕС закрыл семи российским банкам доступ к SWIFT.

Перечень санкции против РФ опубликовали в Официальном журнале ЕС 2 марта.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе также рассматривают возможности отключить Беларусь от международной банковской системы.