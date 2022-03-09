Глава МИД Британии ожидает полного отключения России от SWIFT и энергетической блокады Кремля

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Великобритания стремится полностью отключить Россию от платежной системы SWIFT, а также добивается остановки использования российской нефти и газа в странах "Группы семи" на фоне ужесточения санкций в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом заявила в среду министр иностранных дел Королевства Лиз Трасс, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы должны удвоить наши санкции. Это включает в себя полный запрет SWIFT и прекращение G7 использования российской нефти и газа", — сказала Трасс на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.

Ранее

ЕС закрыл семи российским банкам доступ к SWIFT.

Перечень санкции против РФ опубликовали в Официальном журнале ЕС 2 марта.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе также рассматривают возможности отключить Беларусь от международной банковской системы.

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