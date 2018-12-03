Глава МІ-6 зробить у своїй промові попередження для Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Глава Секретної розвідувальної служби Великої Британії (МІ-6) Алекс Янгер застереже Росію від недооцінювання здатності Британії відповісти на події в Солсбері. Про це Янгер заявить на своєму другому публічному виступі з моменту призначення (в 2014 році) в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Глава британської розвідки виступить з промовою в понеділок, але витяги з його виступу поширені в британських ЗМІ вже зараз, інформує УНН з посиланням на The Telegraph.
Як зазначає The Guardian, в своїй промові Янгер зосередиться на загрозах, які існують для Британії, і тому, як МІ-6 збирається йти з ними в ногу.
Для Британії існують суперники, які присвячують себе постійній конфронтації з Великою Британією, скаже Янгер. Він також заявить про те, що МІ-6 зіграла ключову роль в розкритті людей, що стоять за нападом в Солсбері, і висилкою російських дипломатів, яка послідувала за цим.
Така відповідь з боку Британії мала продемонструвати Росії і іншим потенційним ворожим державам, що Британія буде готова завдати у відповідь удар, наводить The Guardian витяги з промови. Янгер виступить із закликом до Росії “або будь-якої держави, що прагне підірвати наш спосіб життя, не недооцінювати нашу рішучість і наші можливості або можливості наших союзників”, пише видання.
Глава британської розвідки також заявить про те, що суперники використовують для вивчення англійських університетів і оборони зброю, яке не відповідає уявленням про традиційну війну. Щоб протистояти цьому, МІ-6 потрібно “четверте покоління шпигунства”. “Ера четвертої індустріальної революції вимагає четвертого покоління шпигунства: злиття наших традиційних людських навичок з прискореної інновацією, нових партнерств та мислення, яке просуває різноманіття і довіряє молоді”, — наводить The Guardian слова Янгера.
Нагадуємо, посольство РФ відреагувало на повідомлення ЗМІ про “відправку британських військових” в Україну.