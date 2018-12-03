Глава МІ-6 зробить у своїй промові попередження для Росії

Як зазначає The Guardian, в своїй промові Янгер зосередиться на загрозах, які існують для Британії, і тому, як МІ-6 збирається йти з ними в ногу.

Для Британії існують суперники, які присвячують себе постійній конфронтації з Великою Британією, скаже Янгер. Він також заявить про те, що МІ-6 зіграла ключову роль в розкритті людей, що стоять за нападом в Солсбері, і висилкою російських дипломатів, яка послідувала за цим.

Така відповідь з боку Британії мала продемонструвати Росії і іншим потенційним ворожим державам, що Британія буде готова завдати у відповідь удар, наводить The Guardian витяги з промови. Янгер виступить із закликом до Росії “або будь-якої держави, що прагне підірвати наш спосіб життя, не недооцінювати нашу рішучість і наші можливості або можливості наших союзників”, пише видання.

Глава британської розвідки також заявить про те, що суперники використовують для вивчення англійських університетів і оборони зброю, яке не відповідає уявленням про традиційну війну. Щоб протистояти цьому, МІ-6 потрібно “четверте покоління шпигунства”. “Ера четвертої індустріальної революції вимагає четвертого покоління шпигунства: злиття наших традиційних людських навичок з прискореної інновацією, нових партнерств та мислення, яке просуває різноманіття і довіряє молоді”, — наводить The Guardian слова Янгера.

Нагадуємо, посольство РФ відреагувало на повідомлення ЗМІ про “відправку британських військових” в Україну.