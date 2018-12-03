Глава МИ-6 сделает в своей речи предупреждение для России

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер предостережет Россию от недооценивания способности Британии ответить на события в Солсбери. Об этом Янгер заявит на своем втором публичном выступлении с момента назначения (в 2014 году) в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Глава британской разведки выступит с речью в понедельник, но выдержки из его выступления распространены в британских СМИ уже сейчас, информирует УНН со ссылкой на The Telegraph.