Глава МИ-6 сделает в своей речи предупреждение для России
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер предостережет Россию от недооценивания способности Британии ответить на события в Солсбери. Об этом Янгер заявит на своем втором публичном выступлении с момента назначения (в 2014 году) в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Глава британской разведки выступит с речью в понедельник, но выдержки из его выступления распространены в британских СМИ уже сейчас, информирует УНН со ссылкой на The Telegraph.
Как отмечает The Guardian, в своей речи Янгер сосредоточится на угрозах, которые существуют для Британии, и том, как МИ-6 собирается идти с ними в ногу.
Для Британии существуют соперники, которые посвящают себя постоянной конфронтации с Великобританией, скажет Янгер. Он также заявит о том, что МИ-6 сыграла ключевую роль в раскрытии людей, стоящих за нападением в Солсбери, и высылкой российских дипломатов, которая последовала за этим.
Такой ответ со стороны Британии должен был продемонстрировать России и другим потенциальным враждебным государствам, что Британия будет готова нанести ответный удар, приводит The Guardian выдержки из речи. Янгер выступит с призывом к России “или любому другому государству, стремящемуся подорвать наш образ жизни, не недооценивать нашу решимость и наши возможности или возможности наших союзников”, пишет издание.
Глава британской разведки также заявит о том, что соперники используют для изучения британских институтов и обороны оружие, которое не соответствует представлениям о традиционной войне. Чтобы противостоять этому, МИ-6 нужно “четвертое поколение шпионажа”. “Эра четвертой индустриальной революции требует четвертого поколения шпионажа: слияния наших традиционных человеческих навыков с ускоренной инновацией, новых партнерств и мышления, которое продвигает многообразие и доверяет молодежи”, — приводит The Guardian слова Янгера.
Напоминаем, посольство РФ отреагировало на сообщения СМИ о “отправку британских военных” в Украину.