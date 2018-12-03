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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80578 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132017 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141525 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145341 просмотра

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Глава МИ-6 сделает в своей речи предупреждение для России

Глава МИ-6 сделает в своей речи предупреждение для России

Киев  •  УНН

 • 12442 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер предостережет Россию от недооценивания способности Британии ответить на события в Солсбери. Об этом Янгер заявит на своем втором публичном выступлении с момента назначения (в 2014 году) в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Глава британской разведки выступит с речью в понедельник, но выдержки из его выступления распространены в британских СМИ уже сейчас, информирует УНН со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает The Guardian, в своей речи Янгер сосредоточится на угрозах, которые существуют для Британии, и том, как МИ-6 собирается идти с ними в ногу.

Для Британии существуют соперники, которые посвящают себя постоянной конфронтации с Великобританией, скажет Янгер. Он также заявит о том, что МИ-6 сыграла ключевую роль в раскрытии людей, стоящих за нападением в Солсбери, и высылкой российских дипломатов, которая последовала за этим.

Такой ответ со стороны Британии должен был продемонстрировать России и другим потенциальным враждебным государствам, что Британия будет готова нанести ответный удар, приводит The Guardian выдержки из речи. Янгер выступит с призывом к России “или любому другому государству, стремящемуся подорвать наш образ жизни, не недооценивать нашу решимость и наши возможности или возможности наших союзников”, пишет издание.

Глава британской разведки также заявит о том, что соперники используют для изучения британских институтов и обороны оружие, которое не соответствует представлениям о традиционной войне. Чтобы противостоять этому, МИ-6 нужно “четвертое поколение шпионажа”. “Эра четвертой индустриальной революции требует четвертого поколения шпионажа: слияния наших традиционных человеческих навыков с ускоренной инновацией, новых партнерств и мышления, которое продвигает многообразие и доверяет молодежи”, — приводит The Guardian слова Янгера.

Напоминаем, посольство РФ отреагировало на сообщения СМИ о “отправку британских военных” в Украину.

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