Глава Чернівецької єпархії УПЦ МП, де проходили обшуки, уже в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Митрополита Чернівецької єпархії УПЦ МП Мелетія помітили у Молдові. Фото Мелетія на богослужінні в Молдові з'явилися на сторінці єпископства Унгенського і Ніспоренського у Facebook, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 1 грудня в Єпископському соборі князя Невського Мелетій разом з місцевим архієреєм Петру провели спільну літургію на честь ювілею духовної служби останнього.
Доповнення
25 листопада Служба безпеки України під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії упц мп виявила склади з прокремлівською літературою, листування з методичками від російських кураторів та документи, які підтверджують наявність громадянства рф у керівництва єпархіальних структур.