Глава Чернівецької єпархії УПЦ МП, де проходили обшуки, уже в Молдові

Деталі

Зазначається, що 1 грудня в Єпископському соборі князя Невського Мелетій разом з місцевим архієреєм Петру провели спільну літургію на честь ювілею духовної служби останнього.

Доповнення

25 листопада Служба безпеки України під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії упц мп виявила склади з прокремлівською літературою, листування з методичками від російських кураторів та документи, які підтверджують наявність громадянства рф у керівництва єпархіальних структур.