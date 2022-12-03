Глава Черновицкой епархии УПЦ МП, где проходили обыски, уже в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Митрополит Черновицкой епархии УПЦ МП Мелетий был замечен в Молдове. Фото Мелетия на богослужении в Молдове появились на странице епископства Унгенского и Ниспоренского в Facebook, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 1 декабря в Епископском соборе князя Невского Мелетий вместе с местным архиереем Петру совершили совместную литургию в честь юбилея духовной службы последнего.
Дополнение
25 ноября Служба безопасности Украины во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии упц мп обнаружила складі с прокремлевской литературой, переписку с методичками от российских кураторов и документы, подтверждающие наличие гражданства рф у руководства епархиальных структур.