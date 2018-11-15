Гімнаст Верняєв травмувався на змаганнях у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Олімпійський чемпіон з України Олег Верняєв після довгого реабілітаційного процесу зазнав травми на турнірі в швейцарському місті Кьяссо, повідомляє УНН з посиланням на сторінку гімнаста в Instagram.
Спортсмен отримав проблеми з ногою ще в Мілані, а вже на самих змаганнях відчув дискомфорт з другою ногою та тепер чекає на обстеження (МРТ).
"Прилетівши в Мілан виходячи з автобуса я підвернув праву ногу, думав, що сильно, але за допомогою моїх друзів місцевих фізіотерапевтів зміг виступити і навіть виконати стрибок. Дійшовши до стрибка третього снаряда виконав його дуже погано і відразу відчув, що вдарив ногу вже ліву. Тож завтра зробимо МРТ та глянемо що до чого. Висновок: різні ситуації бувають іноді спад, іноді підйом! Головне - завершити цей рік, а з січня в бій - працювати, готуватися і підкорювати нові вершини", - написав Верняєв.
Нагадаємо, що Верняєв пропустив значний проміжок часу, через проведені дві операції на нозі та плечі, які пройшли ще на початку року.
Ну, что друзья как говорится ГАВНО СЛУЧАЕТСЯ Расскажу в двух словах: Прилетев в Милан выходя с автобуса я подвернул правую ногу, думал что сильно но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступить и даже прыгнуть прыжок. Дойдя до прыжка 3 снаряд Выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую Так, что завтра сделаем мрт и глянем что к чему Вывод: разные ситуации бывают иногда спад иногда подъем! Главное дойти этот год до конца, а с января в бой работать готовится и покорять новые вершины Всем здоровья