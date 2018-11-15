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Гімнаст Верняєв травмувався на змаганнях у Швейцарії

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Олімпійський чемпіон з України Олег Верняєв після довгого реабілітаційного процесу зазнав травми на турнірі в швейцарському місті Кьяссо, повідомляє УНН з посиланням на сторінку гімнаста в Instagram.

Спортсмен отримав проблеми з ногою ще в Мілані, а вже на самих змаганнях відчув дискомфорт з другою ногою та тепер чекає на обстеження (МРТ).

"Прилетівши в Мілан виходячи з автобуса я підвернув праву ногу, думав, що сильно, але за допомогою моїх друзів місцевих фізіотерапевтів зміг виступити і навіть виконати стрибок. Дійшовши до стрибка третього снаряда виконав його дуже погано і відразу відчув, що вдарив ногу вже ліву. Тож завтра зробимо МРТ та глянемо що до чого. Висновок: різні ситуації бувають іноді спад, іноді підйом! Головне - завершити цей рік, а з січня в бій - працювати, готуватися і підкорювати нові вершини", - написав Верняєв.

Нагадаємо, що Верняєв пропустив значний проміжок часу, через проведені дві операції на нозі та плечі, які пройшли ще на початку року. 

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Ну, что друзья как говорится ГАВНО СЛУЧАЕТСЯ Расскажу в двух словах: Прилетев в Милан выходя с автобуса я подвернул правую ногу, думал что сильно но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступить и даже прыгнуть прыжок. Дойдя до прыжка 3 снаряд Выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую Так, что завтра сделаем мрт и глянем что к чему Вывод: разные ситуации бывают иногда спад иногда подъем! Главное дойти этот год до конца, а с января в бой работать готовится и покорять новые вершины Всем здоровья

Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

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