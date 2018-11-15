Гимнаст Верняев травмировался на соревнованиях в Швейцарии

Спортсмен имел проблемы с ногой еще в Милане, а уже на самых соревнованиях почувствовал дискомфорт со второй ногой и теперь ждет обследование (МРТ).

"Прилетев в Милан, выходя из автобуса я подвернул правую ногу, думал, что сильно, но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступить и даже выполнить прыжок. Дойдя до скачка третьего снаряда выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую. Так что завтра сделаем МРТ и посмотрим что к чему. Вывод: различные ситуации бывают иногда спад, иногда подъем! Главное - завершить этот год, а с января в бой - работать готовиться и покорять новые вершины", - написал Верняев.

Напомним, что Верняев пропустил значительный промежуток времени, из-за проведения двух операций на ноге и плече, которые прошли еще в начале года.