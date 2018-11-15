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Гимнаст Верняев травмировался на соревнованиях в Швейцарии

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Олимпийский чемпион из Украины Олег Верняев после долгого реабилитационного процесса получил травму на турнире в швейцарском городе Кьяссо, сообщает УНН со ссылкой на страницу гимнаста в Instagram.

Спортсмен имел проблемы с ногой еще в Милане, а уже на самых соревнованиях почувствовал дискомфорт со второй ногой и теперь ждет обследование (МРТ).

"Прилетев в Милан, выходя из автобуса я подвернул правую ногу, думал, что сильно, но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступить и даже выполнить прыжок. Дойдя до скачка третьего снаряда выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую. Так что завтра сделаем МРТ и посмотрим что к чему. Вывод: различные ситуации бывают иногда спад, иногда подъем! Главное - завершить этот год, а с января в бой - работать готовиться и покорять новые вершины", - написал Верняев.

Напомним, что Верняев пропустил значительный промежуток времени, из-за проведения двух операций на ноге и плече, которые прошли еще в начале года.

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Ну, что друзья как говорится ГАВНО случается Расскажу в двух словах: Прилетев в Милан выходя с автобуса я подвернул правую ногу, думал что сильно но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступать и даже прыгнуть прыжок. Дойдя до прыжка 3 снаряд Выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую Так, что завтра сделаем МРТ и глянем что к чему Вывод: разные ситуации бывают иногда спад иногда подъем! Главное дойти этот год до конца, а с января в бой работать готовится и покорять новые вершины Всем здоровья

Публикация от Oleg Verniaiev (@ verniaiev13)

Украинские Национальные Новости

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