Олімпійський чемпіон Верняєв переніс дві операції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Олімпійський чемпіон, спортивний гімнаст Олег Верняєв переніс операції на плечі та нозі. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
“Олімпійський чемпіон Олег Верняєв переніс заплановані операції на плечі та нозі і з позитивом дивиться у майбутнє! Бажаємо нашому чемпіону якнайшвидшого відновлення і переможного повернення на гімнастичні снаряди!” — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на початку грудня О.Верняєв повідомив, що не зможе виступати в найближчий рік.