Олимпийский чемпион Верняев перенес две операции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Олимпийский чемпион, спортивный гимнаст Олег Верняев перенес операции на плече и ноге. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
“Олимпийский чемпион Олег Верняев перенес запланированные операции на плече и ноге и с позитивом смотрит в будущее! Желаем нашему чемпиону скорейшего восстановления и победного возвращения на гимнастические снаряды!” — сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, в начале декабря О.Верняев сообщил, что не сможет выступать в ближайший год.