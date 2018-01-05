Олимпийский чемпион Верняев перенес две операции

“Олимпийский чемпион Олег Верняев перенес запланированные операции на плече и ноге и с позитивом смотрит в будущее! Желаем нашему чемпиону скорейшего восстановления и победного возвращения на гимнастические снаряды!” — сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, в начале декабря О.Верняев сообщил, что не сможет выступать в ближайший год.