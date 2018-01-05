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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 32690 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олимпийский чемпион Верняев перенес две операции

Киев • УНН

 • 11891 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Олимпийский чемпион, спортивный гимнаст Олег Верняев перенес операции на плече и ноге. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.

Олимпийский чемпион Верняев перенес две операции

“Олимпийский чемпион Олег Верняев перенес запланированные операции на плече и ноге и с позитивом смотрит в будущее! Желаем нашему чемпиону скорейшего восстановления и победного возвращения на гимнастические снаряды!” — сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, в начале декабря О.Верняев сообщил, что не сможет выступать в ближайший год.

Украинские Национальные Новости

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