Геращенко заявив, що нападників на Шефіра можуть і не знайти

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Геращенко не обіцяє “стовідсоткового результату” у пошуках винних у нападі на Шефіра.

“У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.



У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.



Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.