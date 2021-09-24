Геращенко заявив, що нападників на Шефіра можуть і не знайти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що не виключає того факту, що нападників на помічника президента Сергія Шефіра, можуть не знайти. Про це він заявив на ток-шоу “Право на владу”, пише УНН.
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Геращенко не обіцяє “стовідсоткового результату” у пошуках винних у нападі на Шефіра.
“У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе”, — сказав Геращенко.
Нагадаємо
22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.
У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.
Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.