Геращенко заявил, что нападавших на Шефира могут и не найти
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что не исключает того факта, что нападавших на помощника президента Сергея Шефира, могут не найти. Об этом он заявил на ток-шоу “Право на власть” , пишет УНН.
Детали
Геращенко не обещает “стопроцентного результата” в поисках виновных в нападении на Шефира.
“В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное ”, - сказал Геращенко.
Напомним
22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.
В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают. Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.
За покушения на Шефира открыли уголовное производство , предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.