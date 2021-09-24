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Геращенко заявил, что нападавших на Шефира могут и не найти

Геращенко заявил, что нападавших на Шефира могут и не найти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что не исключает того факта, что нападавших на помощника президента Сергея Шефира, могут не найти. Об этом он заявил на ток-шоу “Право на власть” , пишет УНН.

Детали

Геращенко не обещает “стопроцентного результата” в поисках виновных в нападении на Шефира.

“В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное ”, - сказал Геращенко.

Напомним

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают. Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

За покушения на Шефира открыли уголовное производство , предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.

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