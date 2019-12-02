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Геращенко розповів деталі затримання підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Під час проведення слідчих дій в рамках розслідування обстрілу в центрі Києва, в якому загинув 3-річний хлопчик, було допитано десятки свідків та оглянуті будинки довкола місця скоєння злочину. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

“Дякую сотням співробітників Національної поліції, які не спали цієї ночі задля того, щоб знайти вбивць трирічного малюка.

Були допитані десятки свідків, зняті відеозаписи з камер відеоспостереження, проведені огляди будинків навколо місця цього жахливого злочину”, — написав Геращенко у Facebook.

Він також додав, що злочин був замовним вбивством, але ціллю був не маленький хлопчик.

“Завдяки такій швидкій та ефективній роботі було затримано двоє осіб, які обґрунтовано підозрюються в виконанні замовного вбивства. Звісно, що ціллю вбивць була не безвинна дитина, а її батько — Вячеслав Соболєв”, — повідомив Геращенко.
Він додав, що поліція продовжує слідчі (розшукові) дії по встановленню всіх осіб, які можуть бути причетні до цього злочину — його організаторів та замовників.

Незабаром затриманим буде обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, 2 грудня були затримані підозрювані у вбивстві 3-річного хлопчика, який загинув в результаті обстрілу автомобіля у центрі Києва.

Українські Національні Новини

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