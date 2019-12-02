Геращенко рассказал детали задержания подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика

"Спасибо сотням сотрудников Национальной полиции, не спавшим этой ночью для того, чтобы найти убийц трехлетнего малыша.

Были допрошены десятки свидетелей, сняты видеозаписи с камер видеонаблюдения, проведены осмотры домов вокруг места этого ужасного преступления", - написал Геращенко в Facebook.

Он также добавил, что преступление было заказным убийством, но целью был не маленький мальчик.

"Благодаря такой быстрой и эффективной работе были задержаны двое мужчин, которые обоснованно подозреваются в исполнении заказного убийства. Конечно, целью убийц был не невинный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что полиция продолжает следственные (розыскные) действия по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению - его организаторов и заказчиков.

Вскоре задержанным будет избрана мера пресечения.

Напомним, 2 декабря были задержаны подозреваемые в убийстве 3-летнего мальчика, который погиб в результате обстрела автомобиля в центре Киева.