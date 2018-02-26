Геращенко: Рада розробила постанову про точний перелік усіх в'язнів Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Верховна Рада розробила проект постанови, в якій затверджується точний список усіх українських в'язнів Кремля. Про це під час міжнародного форуму "Окупований півострів: 4 роки опору" заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Ми розробили проект такої постанови, яка перераховує всіх в'язнів Кремля. Я сподіваюсь, що всі фракції її підпишуть. Я сподіваюсь, що цього тижня ми проголосуємо за постанову, яка перераховує всіх в'язнів Кремля", - повідомила І.Геращенко.
Також вона повідомила, що вже готове звернення до всіх парламентів з проханням не визнавати вибори президента Російської Федерації на території окупованого Криму, які відбудуться 18 березня.
Нагадаємо, раніше голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія намагається маніпулювати поняттями у питанні бранців Кремля.