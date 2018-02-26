Геращенко: Рада разработала постановление с точным перечнем всех узников Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Верховная Рада разработала проект постановления, в котором утверждается точный список украинских узников Кремля. Об этом во время международного форума "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления" заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Мы разработали проект такого постановления, которая перечисляет всех узников Кремля. Я надеюсь, что все фракции его подпишут. Я надеюсь, что на этой неделе мы проголосуем за постановление, перечисляющее всех узников Кремля", - сообщила И.Геращенко.
Также она сообщила, что уже готово обращение ко всем парламентам с просьбой не признавать выборы президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма, которые состоятся 18 марта.
Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается манипулировать понятиями в вопросе пленников Кремля.