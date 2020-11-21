Геращенко про ймовірний локдаун: правильно — коли не страждають працівники

“Два тижні тому, коли приймалося рішення про „карантин вихідного дня“, ряд міністрів виражав свою думку, що „карантин вихідного дня“ не зможе дати ефекту для зупинки епідемії, адже вірус розмножується та передається одне від одного не лише вихідними, а всі сім днів на тиждень і 24 години на добу. Сьогодні ви бачите, що динаміка розповсюдження вірусу вкрай негативна. Сьогодні вже було 14 з половиною тисяч захворювань за вчорашній день. Насправді як ми розуміємо, не всі люди встигають отримати ПЛР-тести. Деякі тести робляться два-три дні. Насправді не всі люди йдуть і повідомляють, що в них є вірус і здають тести. І просто хворіють тихо у будинках. Деякі, на жаль, помирають. От правильний підхід до другої хвилі, який показує весь світ, та ж Італія, та сама Іспанія — якраз повний локдаун. Але локдаун при якому люди не страждають. Держава шукає засоби за рахунок резервів, шляхом облігацій. Бізнесмени, наймані співробітники тих сфер бізнесу, де необхідна зупинка діяльності — кафе, ресторани, торгово-розважальні центри, кінотеатри й так далі, вони отримують на Заході плату (заробітну — ред.). Правильний підхід: потрібно розірвати цей ланцюжок розповсюдження вірусу. Треба, як мінімум тритижневий карантин, але карантин при якому наймані працівники не постраждають. Тобто, їм буде компенсовано значна частина або вся їх зарплата. У нашому бюджеті достатньо грошей, щоб це зробити. Це не ті гроші, які б підірвали економіку України. Тим більше це гроші які йдуть у споживчу сферу, йдуть на купівлю продуктів, на купівлю ліків, які назад повертаються в економіку України. Я вчора говорив, що правильним рішенням було б — карантин, як мінімум на три тижні. Моя ця думка пов’язана з тим, що я спілкуюся з провідними епідеміологами країни, наприклад — з пані (інфекціоністом Ольгою) Голубовською”, — зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

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Також Геращенко зазначив, що локдаун може прийняти саме Кабінет міністрів.

“Надвичайне становище — це інша історія. Це інше питання. Згідно Закону про захист населення від епідемічних захворювань, саме Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства охорони здоров’я може приймати рішення стосовно карантину та визначати його межі. Надзвичайний стан вводиться тоді, коли все зовсім погано. Але тоді це зовсім інша історія, яка приймається Верховною Радою та Президентом. Сподіваюся, що нам до цього не доведеться доходити”, — підсумував посадовець.

Нагадаємо, у Офісі Президента заявили, що якщо не дотримуватися карантину вихідного дня, буде локдаун.