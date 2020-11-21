Геращенко про ймовірний локдаун: правильно — коли не страждають працівники

ukru
Ексклюзив
08:45 • 17842 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 45716 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 100925 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 106249 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114029 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118107 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105502 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112836 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91814 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102459 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 37466 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 75992 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 101386 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 104965 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 73939 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 100925 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 19583 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 107870 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330803 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263692 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 5028 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 93652 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117436 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117428 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113953 перегляди
Актуальне
Геращенко про ймовірний локдаун: правильно — коли не страждають працівники

Геращенко про ймовірний локдаун: правильно — коли не страждають працівники

Київ • УНН

 • 18708 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У боротьбі з другою хвилею COVID-19 Україні потрібно брати приклад із європейських країн. Про це в ефірі телеканалу "Наш" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

“Два тижні тому, коли приймалося рішення про „карантин вихідного дня“, ряд міністрів виражав свою думку, що „карантин вихідного дня“ не зможе дати ефекту для зупинки епідемії, адже вірус розмножується та передається одне від одного не лише вихідними, а всі сім днів на тиждень і 24 години на добу. Сьогодні ви бачите, що динаміка розповсюдження вірусу вкрай негативна. Сьогодні вже було 14 з половиною тисяч захворювань за вчорашній день. Насправді як ми розуміємо, не всі люди встигають отримати ПЛР-тести. Деякі тести робляться два-три дні. Насправді не всі люди йдуть і повідомляють, що в них є вірус і здають тести. І просто хворіють тихо у будинках. Деякі, на жаль, помирають. От правильний підхід до другої хвилі, який показує весь світ, та ж Італія, та сама Іспанія — якраз повний локдаун. Але локдаун при якому люди не страждають. Держава шукає засоби за рахунок резервів, шляхом облігацій. Бізнесмени, наймані співробітники тих сфер бізнесу, де необхідна зупинка діяльності — кафе, ресторани, торгово-розважальні центри, кінотеатри й так далі, вони отримують на Заході плату (заробітну — ред.). Правильний підхід: потрібно розірвати цей ланцюжок розповсюдження вірусу. Треба, як мінімум тритижневий карантин, але карантин при якому наймані працівники не постраждають. Тобто, їм буде компенсовано значна частина або вся їх зарплата. У нашому бюджеті достатньо грошей, щоб це зробити. Це не ті гроші, які б підірвали економіку України. Тим більше це гроші які йдуть у споживчу сферу, йдуть на купівлю продуктів, на купівлю ліків, які назад повертаються в економіку України. Я вчора говорив, що правильним рішенням було б — карантин, як мінімум на три тижні. Моя ця думка пов’язана з тим, що я спілкуюся з провідними епідеміологами країни, наприклад — з пані (інфекціоністом Ольгою) Голубовською”, — зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україні необхідний повний локдаун на три тижні — Голубовська

Також Геращенко зазначив, що локдаун може прийняти саме Кабінет міністрів.

“Надвичайне становище — це інша історія. Це інше питання. Згідно Закону про захист населення від епідемічних захворювань, саме Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства охорони здоров’я може приймати рішення стосовно карантину та визначати його межі. Надзвичайний стан вводиться тоді, коли все зовсім погано. Але тоді це зовсім інша історія, яка приймається Верховною Радою та Президентом. Сподіваюся, що нам до цього не доведеться доходити”, — підсумував посадовець.

Нагадаємо, у Офісі Президента заявили, що якщо не дотримуватися карантину вихідного дня, буде локдаун.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.11
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92