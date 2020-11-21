Геращенко о вероятном локдауне: правильно - когда не страдают работники

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В борьбе со второй волной COVID-19 Украине нужно брать пример с европейских стран. Об этом в эфире телеканала "Наш" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

“Две недели назад, когда принималось решение о „карантине выходного дня“, ряд министров выражал свое мнение, что „карантин выходного дня“ не сможет дать эффекта для остановки эпидемии, ведь вирус размножается и передается друг от друга не только выходные, а все семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Сегодня вы видите, что динамика распространения вируса крайне негативная. Сегодня уже 14 с половиной тысяч заболеваний за вчерашний день. На самом деле как мы понимаем, не все люди успевают получить ПЦР-тесты. Некоторые тесты делаются два-три дня. На самом деле не все люди идут и сообщают, что у них есть вирус и сдают тесты. И просто болеют тихо в домах. Некоторые, к сожалению, умирают. Вот правильный подход ко второй волне, который показывает весь мир, та же Италия, и сама Испания — как раз полный локдаун. Но локдаун при котором люди не страдают. Государство ищет средства за счет резервов, путем облигаций. Бизнесмены, наемные сотрудники тех сфер бизнеса, где необходима остановка деятельности — кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и т.д., они получают на Западе плату (заработную — ред.). Правильный подход: нужно разорвать эту цепочку распространения вируса. Нужен как минимум трехнедельный карантин, но карантин при котором наемные работники не пострадают. То есть, им будут компенсированы значительная часть или вся их зарплата. В нашем бюджете достаточно денег, чтобы это сделать. Это не те деньги, которые подорвали экономику Украины. Тем более это деньги, которые идут в потребительскую сферу, идут на покупку продуктов, на покупку лекарств, назад возвращаются в экономику Украины. Я вчера говорил, что правильным решением было бы — карантин, как минимум на три недели. Моя эта мысль связана с тем, что я общаюсь с ведущими эпидемиологами страны, например — с госпожой (инфекционистом Ольгой) Голубовской”, — отметил заместитель министра внутренних дел.

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Также Геращенко отметил, что локдаун может принять именно Кабинет министров.

“Чрезвычайное положение — это другая история. Это другой вопрос. Согласно Закону о защите населения от эпидемических заболеваний, именно Кабинет министров по предложению Министерства здравоохранения может принимать решения по карантину и определять его границы. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда все совсем плохо. Но тогда это совсем другая история, которая принимается Верховной Радой и Президентом. Надеюсь, что нам до этого не придется доходить”, — подытожил чиновник.

Напомним, в Офисе Президента заявили, что если не соблюдать карантин выходного дня, будет локдаун.

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