Якщо не притримуватися карантину вихідного дня, буде локдаун - Офіс Президента

“Що головне — це карантин вихідного дня. Це наш шанс пройти без повного локдауну. Якщо всі будуть дотримуватись карантину вихідного дня... Зараз ситуація дійсно, можна сказати критична. тому що ми йдемо, просто наздоганяємо ситуацію, яка вже була до цього. І якщо ми не будемо притримуватися карантину вихідного дня і всіх правил — ми дійсно можемо дійти до того, що буде локдаун”, — зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Він зазначив, що декілька тижнів тому був вибір — повний локдаун зараз, для того, щоб розірвати зв’язки, про які кажуть лікарі, чи робити карантин вихідного дня.

“Поспілкувавшись з епідеміологами, експертами і так далі, Кабміном прийняте рішення зробити карантин вихідного дня. На що ми сподіваємось і що було за попереднім розрахунком — ми хочемо зупинити зростання кількості захворювань кожного дня. Стабілізувати ситуацію, якщо вдасться — трохи знизити кількість захворювань кожного дня. За цей час, поки ми стабілізуємо ситуацію і йде карантин вихідного дня, ми кожного дня займаємось, фактично, трьома найголовнішими питаннями: перше, готовність системи і вільні ліжкомісця”, — сказав Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що декілька тижнів тому у системі було близько 50 тис. ліжкомісць для хворих на COVID-19.

“На сьогодні їх 56 тис. ліжкомісць. Що ми робимо — було завдання від МОЗу і від нас до всіх губернаторів максимально провести дослідження того, скільки можливо знайти ліжкомісць в кожній області. На що ми повинні були вийти, ми повинні вийти на 100 тис. ліжкомісць під „ковід“. Перше, це перепрофілювання лікарень... Нам на зараз вдалося знайти 92 тис. ліжкомісць. Вони можуть приймати „ковідних“ хворих... Друге задання, над яким ми працюємо кожного дня і кожної хвилини — це кисень. Наше завдання, щоб 80% ліжкомісць були з киснем. Зараз їх біля 44-45%”, — додав Тимошенко.

За його словами, з 1 по 13 листопада було додано 5200 ліжкомісць з киснем, а за 5 днів цього тижня — 3500 ліжкомісць з киснем.

Нагадаємо, ситуація з COVID-19 стане критичною, коли ліжка в лікарнях будуть заповнені на 75%.

Також нагадаємо, в Україні вже 598 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 14 575.