Если не придерживаться карантина выходного дня, будет локдаун - Офис Президента

ukru
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 33890 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 53667 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 66714 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 80276 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110784 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113211 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125538 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156092 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202285 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196412 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 74092 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 55747 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 67330 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 47972 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 57996 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 351982 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 303746 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 457949 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 423715 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 406340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 118618 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 196822 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 224352 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 203642 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 289823 просмотра
Актуальное
Если не придерживаться карантина выходного дня, будет локдаун - Офис Президента

Если не придерживаться карантина выходного дня, будет локдаун - Офис Президента

Киев  •  УНН

 • 18482 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Если украинцы не будут придерживаться карантина выходного дня и всех правил — может дойти до того, что будет локдаун. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

“Что главное — это карантин выходного дня. Это наш шанс пройти без полного локдауна. Если все будут придерживаться карантина выходного дня ... Сейчас ситуация действительно, можно сказать критическая. потому что мы идем, просто догоняем ситуацию, которая уже была до этого. И если мы не будем придерживаться карантина выходного дня и все правила — мы действительно можем дойти до того, что будет локдаун”, — отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что несколько недель назад был выбор — полный локдаун сейчас, для того, чтобы разорвать связи, о которых говорят врачи, или делать карантин выходного дня.

“Пообщавшись с эпидемиологами, экспертами и т.д., Кабмином принято решение сделать карантин выходного дня. На что мы надеемся и было по предварительному расчету — мы хотим остановить рост числа заболеваний каждый день. Стабилизировать ситуацию, если удастся — немного снизить количество заболеваний каждый день. За это время, пока мы стабилизируем ситуацию и идет карантин выходного дня, мы каждый день занимаемся фактически тремя главными вопросами: первое, готовность системы и свободные койко-места”, — сказал Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что несколько недель назад в системе было около 50 тыс. койкомест для больных COVID-19.

“На сегодняшний день их 56 тыс. койкомест. Что мы делаем — была задача от Минздрава и от нас всем губернаторам максимально провести исследования того, сколько можно найти койко-мест в каждой области. На что мы должны были выйти, мы должны выйти на 100 тыс. койкомест под „ковид“. Первое, это перепрофилирование больниц ... Нам на сейчас удалось найти 92 тыс. койко-мест. Они могут принимать „ковидних“ больных ... Второе задание, над которым мы работаем каждый день и каждую минуту — это кислород. Наша задача, чтобы 80% койкомест были с кислородом. Сейчас их у 44-45%”, — добавил Тимошенко.

По его словам, с 1 по 13 ноября было добавлено 5200 койкомест с кислородом, а за 5 дней этой недели — 3500 койкомест с кислородом.

Напомним, ситуация с COVID-19 станет критической, когда кровати в больницах будут заполнены на 75%.

Также напомним, в Украине уже 598 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд — 14 575.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы