Если не придерживаться карантина выходного дня, будет локдаун - Офис Президента

“Что главное — это карантин выходного дня. Это наш шанс пройти без полного локдауна. Если все будут придерживаться карантина выходного дня ... Сейчас ситуация действительно, можно сказать критическая. потому что мы идем, просто догоняем ситуацию, которая уже была до этого. И если мы не будем придерживаться карантина выходного дня и все правила — мы действительно можем дойти до того, что будет локдаун”, — отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что несколько недель назад был выбор — полный локдаун сейчас, для того, чтобы разорвать связи, о которых говорят врачи, или делать карантин выходного дня.

“Пообщавшись с эпидемиологами, экспертами и т.д., Кабмином принято решение сделать карантин выходного дня. На что мы надеемся и было по предварительному расчету — мы хотим остановить рост числа заболеваний каждый день. Стабилизировать ситуацию, если удастся — немного снизить количество заболеваний каждый день. За это время, пока мы стабилизируем ситуацию и идет карантин выходного дня, мы каждый день занимаемся фактически тремя главными вопросами: первое, готовность системы и свободные койко-места”, — сказал Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что несколько недель назад в системе было около 50 тыс. койкомест для больных COVID-19.

“На сегодняшний день их 56 тыс. койкомест. Что мы делаем — была задача от Минздрава и от нас всем губернаторам максимально провести исследования того, сколько можно найти койко-мест в каждой области. На что мы должны были выйти, мы должны выйти на 100 тыс. койкомест под „ковид“. Первое, это перепрофилирование больниц ... Нам на сейчас удалось найти 92 тыс. койко-мест. Они могут принимать „ковидних“ больных ... Второе задание, над которым мы работаем каждый день и каждую минуту — это кислород. Наша задача, чтобы 80% койкомест были с кислородом. Сейчас их у 44-45%”, — добавил Тимошенко.

По его словам, с 1 по 13 ноября было добавлено 5200 койкомест с кислородом, а за 5 дней этой недели — 3500 койкомест с кислородом.

Напомним, ситуация с COVID-19 станет критической, когда кровати в больницах будут заполнены на 75%.

Также напомним, в Украине уже 598 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд — 14 575.