Ситуація з COVID-19 стане критичною, коли ліжка в лікарнях будуть заповнені на 75% - медик

“Якщо говорити про ситуацію на сьогодні, ви знаєте, збільшено кількість ліжок у лікувальних закладах і статистика заповненості цих ліжок офіційна, на сьогоднішній день становить 35%. Я прекрасно розумію, що реальна заповненість ліжок, які забезпечені киснем - вона набагато вища за ці 35%. Але поки що, станом на сьогодні, немає критичної ситуації. Ми до неї наближаємось, але її немає… (Вона настане - ред.) коли система не буде справлятися, коли ліжка будуть заповнені на понад 75%, мені так здається”, - сказав Сергій Дубров.

Нагадаємо, ліжка у столичних COVID-лікарнях заповнені на 52%.

Також нагадаємо, в Україні вже 598 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 14 575.