Тяжких хворих більшає: ліжка у столичних COVID-лікарнях заповнені на 52%

“У столиці збільшується кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ — 31 хворий. На сьогодні місто підготувало понад 4,5 тисячі ліжок для прийому хворих на коронавірус. Заповненість ліжок в столиці — майже 52%”, — зазначив він.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Києві за добу зафіксовано 1213 нових випадків захворювання на COVID-19, найбільше - у Шевченківському районі столиці.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 листопада 2020 року зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло — 570 153 особи, одужало — 259 079 осіб, зафіксовано 10 112 летальних випадків.