Тяжелых больных стает все больше: кровати в столичных COVID-больницах заполнены на 52%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киеве заполненность коек для приема больных COVID-19 на сегодня составляет около 52%. Об этом во время брифинга в среду, 18 ноября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В столице увеличивается количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 пациент с коронавирусом. Из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной. На сегодня город подготовил более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице - почти 52%", - отметил он.
Как ранее сообщалось в УНН, в Киеве за сутки зафиксировано 1213 новых случаев заболевания COVID-19, больше всего - в Шевченковском районе столицы.
Напомним, в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года зафиксировано 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 570 153 человека, выздоровели - 259 079 человек, зафиксировано 10 112 летальных случаев.