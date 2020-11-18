У Києві за добу COVID-19 підтвердили ще у понад 1200 осіб

"Кількість нових випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) у столиці продовжує зростати. За минулу добу у Києві – 1213 хворих. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1013 киян. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 53 855", - зазначив він.

За його словами, серед тих, хто захворіли:

▪️ 673 жінки (віком від 18 до 94 років);

▪️ 451 чоловік (від 18 до 89 рокiв);

▪️ 51 дівчинка (від 25 днів до 17 років);

▪️ 38 хлопчиків (від двох місяців до 17 років).

Вказується, що захворіли, зокрема, і 39 медиків.

Зазначається, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 94 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Окрім того, за добу одужали 430 людей. Усього коронавірус подолали 19 556 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили: у Шевченківському районі – 169, у Подільському – 160, у Деснянському районі – 137 випадків", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 листопада 2020 року за добу зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 570 153 особи, одужало – 259 079 осіб, зафіксовано 10 112 летальних випадків.