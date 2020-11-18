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В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у более чем 1200 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киеве за сутки зафиксировано 1213 новых случаев заболевания COVID-19, больше всего - в Шевченковском районе столицы. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Количество новых случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) в столице продолжает расти. За минувшие сутки в Киеве - 1213 больных. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 53855", - отметил он.

По его словам, среди тех, кто заболели:

▪️ 673 женщины (в возрасте от 18 до 94 лет);
▪️ 451 мужчина (от 18 до 89 лет);
▪️ 51 девочка (от 25 дней до 17 лет);
▪️ 38 мальчиков (от двух месяцев до 17 лет).

Указывается, что заболели в том числе и 39 медиков.

Отмечается, что в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 94 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Кроме того, за сутки выздоровели 430 человек. Всего коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Шевченковском районе - 169, в Подольском - 160, в Деснянском районе - 137 случаев", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года за сутки зафиксировано 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 570 153 человека, выздоровели - 259 079 человек, зафиксировано 10 112 летальных случаев.

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