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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 8601 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 45258 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 70803 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105202 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110101 просмотра

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Ситуация с COVID-19 станет критической, когда кровати в больницах будут заполнены на 75% - медик

Ситуация с COVID-19 станет критической, когда кровати в больницах будут заполнены на 75% - медик

Киев  •  УНН

 • 16806 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Критическая ситуация с COVID-19 наступит, когда система не будет справляться, а кровати в больницах будут заполнены на более чем 75%. Об этом сказал президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.

"Если говорить о ситуации на сегодня, вы знаете, увеличено количество коек в лечебных учреждениях и статистика заполненности этих кроватей официальная, на сегодня составляет 35%. Я прекрасно понимаю, что реальная заполненность кроватей, которые обеспечены кислородом - она гораздо выше этих 35%. Но пока, по состоянию на сегодня нет критической ситуации. Мы к ней приближаемся, но ее нет ... (Она наступит - ред.) когда система не будет справляться, когда кровати будут заполнены на более чем 75%, мне так кажется", - сказал Сергей Дубров.

Напомним, кровати в столичных COVID-больницах заполнены на 52%.

Также напомним, в Украине уже 598 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 14 575.

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