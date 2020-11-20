Ситуация с COVID-19 станет критической, когда кровати в больницах будут заполнены на 75% - медик

"Если говорить о ситуации на сегодня, вы знаете, увеличено количество коек в лечебных учреждениях и статистика заполненности этих кроватей официальная, на сегодня составляет 35%. Я прекрасно понимаю, что реальная заполненность кроватей, которые обеспечены кислородом - она гораздо выше этих 35%. Но пока, по состоянию на сегодня нет критической ситуации. Мы к ней приближаемся, но ее нет ... (Она наступит - ред.) когда система не будет справляться, когда кровати будут заполнены на более чем 75%, мне так кажется", - сказал Сергей Дубров.

Напомним, кровати в столичных COVID-больницах заполнены на 52%.

Также напомним, в Украине уже 598 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 14 575.