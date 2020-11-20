Ситуация с COVID-19 станет критической, когда кровати в больницах будут заполнены на 75% - медик
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Критическая ситуация с COVID-19 наступит, когда система не будет справляться, а кровати в больницах будут заполнены на более чем 75%. Об этом сказал президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.
"Если говорить о ситуации на сегодня, вы знаете, увеличено количество коек в лечебных учреждениях и статистика заполненности этих кроватей официальная, на сегодня составляет 35%. Я прекрасно понимаю, что реальная заполненность кроватей, которые обеспечены кислородом - она гораздо выше этих 35%. Но пока, по состоянию на сегодня нет критической ситуации. Мы к ней приближаемся, но ее нет ... (Она наступит - ред.) когда система не будет справляться, когда кровати будут заполнены на более чем 75%, мне так кажется", - сказал Сергей Дубров.
Напомним, кровати в столичных COVID-больницах заполнены на 52%.
Также напомним, в Украине уже 598 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 14 575.