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Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, долали у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 275 850 осіб, 4662 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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