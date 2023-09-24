Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
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За даними Генштабу, ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, долали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 275 850 осіб, 4662 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.