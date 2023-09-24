Ще плюс 390: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 275 850 осіб, 4662 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 275 850 (+390) осіб,
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- танків ‒ 4662 (+7) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2) од,
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- артилерійських систем – 6233 (+23) од,
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- РСЗВ – 789 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 531 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21),
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- крилаті ракети ‒ 1518 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18) од,
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- спеціальна техніка ‒ 914 (+2).
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