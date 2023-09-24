Еще плюс 390: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 275 850 человек, 4662 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 275 850 (+390) человек,
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- танков - 4662 (+7) ед,
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- боевых бронированных машин - 8914 (+2) ед,
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- артиллерийских систем – 6233 (+23) ед,
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- РСЗО – 789 (+0) ед,
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- средства ПВО - 531 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21),
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- крылатые ракеты - 1518 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18) ед,
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- специальная техника - 914 (+2).
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