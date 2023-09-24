Еще плюс 390: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 275 850 человек, 4662 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 275 850 (+390) человек,
  • танков - 4662 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 8914 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 6233 (+23) ед,
  • РСЗО – 789 (+0) ед,
  • средства ПВО - 531 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21),
  • крылатые ракеты - 1518 (+0),
  • корабли /катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18) ед,
  • специальная техника - 914 (+2).

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