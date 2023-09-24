Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 24 боевых столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В течение суток на фронте состоялось 24 боевых столкновения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, преодолевали в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 275 850 человек, 4662 танков и сотен единиц другой военной техники.