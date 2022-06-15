Генштаб повідомив про зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України

Цитата

«За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу», - йдеться у зведенні Генштабу.

Деталі

Крім того, повідомляється що на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.

В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зазначили в ГШ.

«Керівництво силових відомств російської федерації продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження», - йдеться у зведенні.

Крім того, повідомляється, що противник продовжує використовувати підприємства на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області для відновлення та ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки.

За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів російської федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів, зазначили в Генштабі.

Нагадаємо

Аналітики американської розвідки прогнозують три можливих сценарії розвитку військового протистояння росії та України на Донбасі.