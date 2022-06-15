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Генштаб сообщил об изменениях в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины

Генштаб сообщил об изменениях в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины

Киев • УНН

 • 154538 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские оккупационные силы нарастили группировки, действующие на территории нашего государства. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 15 июня, пишет УНН.

Цитата

«По имеющейся информации, выявлены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа», - говорится в сводке Генштаба.

Детали

Кроме того, сообщается, что на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, которая была передислоцирована в Первомайск из района Купянска.

В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, отметили в ГШ.

«Руководство силовых ведомств российской федерации продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введением краткосрочных контрактов, с возможностью их продления», - говорится в сводке.

Кроме того, сообщается, что противник продолжает использовать предприятия на временно занятых территориях Херсонской области для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники.

По имеющейся информации, в городе Белгороде и области осуществляется дополнительное привлечение медицинских работников из других регионов российской федерации для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях российских оккупантов, отметили в Генштабе.

Напомним

Аналитики американской разведки прогнозируют три возможных сценария развития военного противостояния россии и Украины на Донбассе.

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