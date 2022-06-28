Генштаб попередив про можливі провокації ЗС білорусі у прикордонних з Україною районах

Цитата

“У період з 28 червня по 16 липня поточного року, у Жлобинському районі Гомельської області, заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними. Не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки з метою уточнення позицій і характеру діяльності наших військ”, — йдеться в зведенні.

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Також за інформацією ГШ, на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області.

На Сіверському напрямку з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Нагадаємо

За інформацією Міноборони, на кордоні з Україною зменшилася кількість батальйонів білоруської армії — тепер їх менше ніж сім.