Генштаб предупредил о возможных провокациях ВС беларуси в приграничных с Украиной районах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В период с 28 июня по 16 июля на территории республики беларусь запланировано военное собрание, в настоящее время не исключается проведение провокационных действий подразделениями вооруженных сил республики в приграничных с Украиной районах. Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, пишет УНН.
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“В период с 28 июня по 16 июля текущего года, в Жлобинском районе Гомельской области, запланировано проведение военных сборов с военнообязаными. Не исключается проведение демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил республики беларусь в пограничных с Украиной районах и ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск”, — говорится в своде.
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Также по информации ГШ, на Волынском и Полесском направлениях продолжается наращивание системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области.
На Северском направлении с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник удерживает до трех батальонных тактических групп в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Напомним
По информации Минобороны, на границе с Украиной уменьшилось количество батальонов белорусской армии — теперь их меньше семи.