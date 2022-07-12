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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Генштаб: орки невдало штурмували Дементіївку, в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка зазнали втрат від кинжального вогню та хаотично відійшли

Генштаб: орки невдало штурмували Дементіївку, в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка зазнали втрат від кинжального вогню та хаотично відійшли

Київ • УНН

 • 140168 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Триває сто тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, ворог продовжує зосереджувати зусилля на Східному напрямку нашої держави. Про ситуації на фронті детальніше повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00, пише УНН.

Цитата

«На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів. Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки. Але наші воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти», - йдеться в зведенні.

Деталі

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.

Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати, інформують у Генштабі. Зазначається, що з таким самим результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів, обстріляв українські позиції неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного, зазначається у зведенні.

«На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки. При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов», - повідомляють у ГШ.

Також у Генштабі зазначають, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій українських військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утримані зайнятих рубежів. Активізував ведення повітряної розвідки. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке.

Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує шість носіїв високоточної зброї, повідомляється в зведенні Генштабу.

Нагадаємо

За даними Генштабу, станом на ранок 12 липня, з початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 470 окупантів.

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