Генштаб: орки неудачно штурмовали Дементиевку, в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка понесли потери от кинжального огня и хаотично отошли

ukru
09:00 • 36132 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110092 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122234 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111161 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140962 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139659 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113985 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107066 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93533 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111498 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 72823 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 52368 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 61898 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 51465 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 48783 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 36160 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 48783 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238468 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268372 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205305 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 2534 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 110098 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102648 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120460 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122869 просмотра
Актуальное
Генштаб: орки неудачно штурмовали Дементиевку, в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка понесли потери от кинжального огня и хаотично отошли

Генштаб: орки неудачно штурмовали Дементиевку, в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка понесли потери от кинжального огня и хаотично отошли

Киев • УНН

 • 140165 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Продолжаются сто тридцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, враг продолжает сосредотачивать усилия на Восточном направлении нашего государства. О ситуации на фронте подробнее сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00, пишет УНН.

Цитата

«На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов Сосновка, Старая Гнилица, Украинка, Замуловка, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкино, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементиевка и  Золочев. Оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементиевки. Но наши воины успешно отразили несколько штурмов и заставили врага отойти, - говорится в сводке.

Детали

Сообщается, что на Славянском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Адамовка, Барвенково, Гусаровка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка.

Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Долгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать, информируют в Генштабе. Отмечается, что с таким же результатом завершилась враждебная попытка разведки боем неподалеку от Долины.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел, обстрелял украинские позиции недалеко от Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба. Также нанес авиационные удары вблизи Серебрянки и Спорного, отмечается в сводке.

«На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестовое, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки. При попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотически отошел», - сообщают в ГШ.

Также в Генштабе отмечают, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник с целью сковывания действий украинских войск продолжает обстрелы наших позиций имеющимся наземным вооружением вдоль всей линии столкновения. Также нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Активизировал ведение воздушной разведки. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Александровка, Новая Заря, Осокоровка, Большая Костромка, Мураховка, Любомировка, Поляна, Партизанское, Благодатное, Калиновка, Терновка и Прибужское.

Корабельная группировка противника продолжает блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает шесть носителей высокоточного оружия, сообщается в сводке Генштаба.

Напомним

По данным Генштаба, по состоянию на утро 12 июля, с начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 470 оккупантов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы