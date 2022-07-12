Генштаб: орки неудачно штурмовали Дементиевку, в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка понесли потери от кинжального огня и хаотично отошли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Продолжаются сто тридцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, враг продолжает сосредотачивать усилия на Восточном направлении нашего государства. О ситуации на фронте подробнее сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00, пишет УНН.
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«На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов Сосновка, Старая Гнилица, Украинка, Замуловка, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкино, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементиевка и Золочев. Оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементиевки. Но наши воины успешно отразили несколько штурмов и заставили врага отойти, - говорится в сводке.
Детали
Сообщается, что на Славянском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Адамовка, Барвенково, Гусаровка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка.
Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Долгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать, информируют в Генштабе. Отмечается, что с таким же результатом завершилась враждебная попытка разведки боем неподалеку от Долины.
На Краматорском направлении активных действий враг не вел, обстрелял украинские позиции недалеко от Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба. Также нанес авиационные удары вблизи Серебрянки и Спорного, отмечается в сводке.
«На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестовое, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки. При попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотически отошел», - сообщают в ГШ.
Также в Генштабе отмечают, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник с целью сковывания действий украинских войск продолжает обстрелы наших позиций имеющимся наземным вооружением вдоль всей линии столкновения. Также нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.
На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Активизировал ведение воздушной разведки. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Александровка, Новая Заря, Осокоровка, Большая Костромка, Мураховка, Любомировка, Поляна, Партизанское, Благодатное, Калиновка, Терновка и Прибужское.
Корабельная группировка противника продолжает блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает шесть носителей высокоточного оружия, сообщается в сводке Генштаба.
Напомним
По данным Генштаба, по состоянию на утро 12 июля, с начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 470 оккупантов.