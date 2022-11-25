Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 86 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 86 150 осіб, 2899 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 25.11.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2899 (+1) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,
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- артилерійських систем – 1895 (+6) од,
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- РСЗВ – 395 (+0) од,
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- засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
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- літаків – 278 (+0) од,
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- гелікоптерів – 261 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),
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- крилатих ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,
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- спеціальної техніки ‒ 163 (+2).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 11 населених пунктів Донбасу.