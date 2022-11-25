Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 86 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 25.11.2022 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2899 (+1) од,



бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,



артилерійських систем – 1895 (+6) од,



РСЗВ – 395 (+0) од,



засобів ППО ‒ 209 (+0) од,



літаків – 278 (+0) од,



гелікоптерів – 261 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),



крилатих ракет ‒ 531 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,



спеціальної техніки ‒ 163 (+2).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 11 населених пунктів Донбасу.