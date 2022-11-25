Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 86 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 86 150 человек, 2899 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 25.11.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 86 150 (+430) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2899 (+1) ед,
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- боевых бронированных машин ‒ 5844 (+5) ед,
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- артиллерийских систем – 1895 (+6) ед,
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- РСЗО – 395 (+0) ед,
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- средств ПВО ‒ 209 (+0) ед,
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- самолетов – 278 (+0) ед,
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- вертолетов – 261 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6),
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- крылатых ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4404 (+4) ед.,
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- специальной техники – 163 (+2).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб сообщал, что ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов Донбасса.