Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 86 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 25.11.2022 ориентировочно составляли:



личного состава – около 86 150 (+430) человек ликвидировано,



танков ‒ 2899 (+1) ед,



боевых бронированных машин ‒ 5844 (+5) ед,



артиллерийских систем – 1895 (+6) ед,



РСЗО – 395 (+0) ед,



средств ПВО ‒ 209 (+0) ед,



самолетов – 278 (+0) ед,



вертолетов – 261 (+0) ед,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6),



крылатых ракет ‒ 531 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,



автомобильной техники и автоцистерн – 4404 (+4) ед.,



специальной техники – 163 (+2).



"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб сообщал, что ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов Донбасса.