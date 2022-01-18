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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Генсек ООН знову закликав світ підготуватися до наступної пандемії

Генсек ООН знову закликав світ підготуватися до наступної пандемії

Київ • УНН

 • 30227 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявив, що світ вже має почати готуватися до наступної пандемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ООН.

Деталі

"Ми маємо підготуватися до наступної пандемії за допомогою інвестицій у моніторинг, раннє виявлення та швидке реагування в кожній країні, а також шляхом зміцнення авторитету Всесвітньої організації охорони здоров'я", — сказав Гутерреш.

Він нагадав про стратегію, спрямовану вакцинувати 40% населення всіх країн світу до кінця 2021 року та 70% — до середини 2022 року. Генсек визнав, що людству ще далеко до цих цифр.

"Це ганебно, але показники вакцинації у країнах з високим рівнем доходу у сім разів вищі, ніж в африканських. Нам потрібна справедливість у питанні розподілу вакцин просто зараз", — підкреслив він.

Гутерреш додав, що боротьба з COVID-19 має відбуватися в рівних умовах.

Нагадаємо

У світі на COVID-19 захворіло понад 331 млн людей.

Країнами з найбільшою кількістю хворих на коронавірус залишаються: США, Індія, Бразилія, Велика Британія, Росія, Туреччина, Італія, Іспанія та Німеччина.

Додамо

Наприкінці грудня 2021 року Гутерреш сказав, що COVID-19 буде не останньою пандемією, з якою зіткнеться людство.

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